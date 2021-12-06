Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın yeniden patlaması üzerine ara verilen arama kurtarma çalışmaları tekrar başlatıldı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda cumartesi meydana gelen patlamanın ardından 8 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 22'ye çıktığını bildirdi.

Yanardağda bugün erken saatlerde meydana gelen patlama nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarının yeniden başladığını kaydeden Muhari, kayıp 27 kişinin arandığını belirtti.

Yaralanan 56 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden Muhari, yaklaşık 3 bin evin ve 38 okulun zarar gördüğünü kaydetti.

Semeru Yanardağı Gözlemevinden yapılan açıklamada, yanardağ çevresinde tehlikenin hala devam ettiği ve bölgeden uzak durulması gerektiği uyarısında bulunulmuştu.

Yanardağda cumartesi meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğü, 902 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedilmişti.

Patlama sonrası çalıştıkları madende mahsur kalan 10 işçi de kurtarılmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.