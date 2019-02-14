Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Sevgililer Günü Karşıtı Protesto

Endonezya'da Sevgililer Günü Karşıtı Protesto

58 dakika önce

Endonezya'da liseli bazı kız öğrenciler ellerinde "Sevgililer Günü" kutlamalarına karşı çıkan dövizlerle gösteriler düzenledi.

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Endonezya'da liseli bazı kız öğrenciler ellerinde "Sevgililer Günü" kutlamalarına karşı çıkan dövizlerle gösteriler düzenledi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:20 

Sevgililer Günü, Dünya
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