Endonezya'da Sevgililer Günü Karşıtı Protesto
58 dakika önce
Endonezya'da liseli bazı kız öğrenciler ellerinde "Sevgililer Günü" kutlamalarına karşı çıkan dövizlerle gösteriler düzenledi.
Endonezya'da liseli bazı kız öğrenciler ellerinde "Sevgililer Günü
" kutlamalarına karşı çıkan dövizlerle gösteriler düzenledi
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:20
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