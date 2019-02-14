Son Dakika Haberleri: Endonezya'da "Sevgililer Günü Kutlamayın" Çağrısı

Endonezya'da "Sevgililer Günü Kutlamayın" Çağrısı

18 dakika önce

Endonezya'nın Bogor bölgesinde, "Sevgililer Günü kutlamayın" çağrısı yapıldı.

Endonezya'da
Endonezya'nın Bogor bölgesinde, "Sevgililer Günü kutlamayın" çağrısı yapıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Bogor Bölge İdarecisi Ade Yasin, bölge halkından 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamamasını istedi.

Sevgililer Günü'nün Endonezya kültüründe yeri olmadığını dile getiren Yasin, halka bugüne ilişkin herhangi bir kutlama yapmaması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Bogor Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Başkanı Mukri Aji de bölge idaresi tarafından yapılan çağrıyı desteklediklerini ifade etti.

Öte yandan bölgedeki liselere idare tarafından Sevgililer Günü'nün kutlanmaması yönünde hafta başından bu yana tavsiye mektupları dağıtıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:32 Kaynak: AA

14 Şubat, Sevgililer Günü, Güncel
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