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Endonezya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
6 saat önce
ABD Jeolojik Araştırmaları (USGS), Endonezya'nın Kuzey Malaku eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:33 Kaynak: DHA
ABD Jeolojik Araştırmaları (USGS), Endonezya'nın Kuzey Malaku eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası bölgede tsunami uyarısı yapıldı.
Deprem, Halmahera ve Sulawesi adaları arasında meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Londra'da Imperial College'da öğretim görevlisi olan sismolog Stephen Hicks, İngiliz medyasına yaptığı yorumda, "Neyse ki deprem, açık denizde ve oldukça derinlikte meydana geldi. Bu yüzden tsunaminin zarar verme riski düşük" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------Deprem sonrası kaçışan insanların görüntüleri
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