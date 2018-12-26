Endonezya'da Şiddetli Yağış Arama Faaliyetlerini Zorlaştırıyor

Endonezya'da kurtarma ekipleri şiddetli yağışlar yüzünden Java adasının batı kıyısında tsunaminin vurduğu bölgelere ulaşmakta güçlük çekiyor.
Endonezya'nın Java adasında etkili olan şiddetli yağmur balıkçı köylerinin bulunduğu kıyı boyunca etkisini gösteriyor. Yolların çamurla kaplanması yardım ekiplerinin, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılacak ağır makinelerin ve yardımların bölgelere girişini zorlaştırıyor.
Yetkililer, kıyı bölgelerde yaşayan ada sakinlerini sahilden uzak durmaları konusunda uyardı.
Endonezya Meteoroloji Ajansı (BMKG) kötü hava şartlarının Anak Krakatau volkanının kraterini daha kırılgan hale getirebileceğini açıkladı. BMKG Başkanı Dwikorita Karnawati, özellikle Anak Krakatau'daki volkanik titremelere odaklanan bir izleme sistemi geliştirdiklerini, böylece herhangi bir tehlikede kısa sürede insanları uyarabileceklerini bildirdi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı'dan (BNPB) yapılan açıklamada, Sumatra ve Java adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık
'ta meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 430'a çıktığı, yaralı sayısının yaklaşık bin 500 olduğu ve 159 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. BNPB, 21 binden fazla kişinin daha yüksek bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yetkililerin yardım dağıtımını kolaylaştıracağını umdukları için 4 Ocak'a kadar acil durum ilan edildiğini belirtti. - JAKARTA