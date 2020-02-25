Endonezya'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Endonezya'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

36 dakika önce

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı sel günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Endonezya'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı sel günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kompas gazetesinin haberine göre, dün geceden bu yana etkili olan aşırı yağışlar Cakarta'nın birçok bölgesinde su baskınlarına neden oldu.

Bazı bölgelerde su seviyesi 1 metreyi aşarken, sel nedeniyle başkentte birçok yol da ulaşıma kapandı.

Cakarta Emniyeti, su baskınlarından dolayı tren, şehir içi ve şehirler arası yol hizmetlerindeki aksamalara karşı halka uyarıda bulundu.

Bu arada, devlete ait elektrik şirketi PLN de güvenlik amaçlı başkentte 326 trafo merkezinin devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ile nisan ayları arasında görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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