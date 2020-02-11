Endonezya'da şiddetli yağışlarda binlerce evi su bastı - Son Dakika

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle binlerce evi su bastığı bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, yaptığı açıklamada, eyaletin Musi Rawas bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2 bin 744 evi su bastığını bildirdi.

Wibowo, binlerce kişinin olumsuz etkilendiği sel felaketinde şu ana kadar kimsenin ölmediğini kaydetti.

Selde bölgedeki bir asma köprünün de hasar gördüğünü belirten Wibowo, selzedeler için acil yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.