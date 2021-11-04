Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 11 kişi kayboldu - Son Dakika

Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağmurların neden olduğu selde en az 11 kişi kayboldu.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Kota Batu şehrinde 5 köy sular altında kaldı. Yetkililer, 15 kişinin sele kapıldığını, 4'ünün kurtarıldığını bildirdi.

Akıntıya kapılan 11 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yolların çamurla kaplandığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.