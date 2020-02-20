Endonezya'da sığınmacı protestosu - Son Dakika
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Endonezya'da sığınmacı protestosu

7 saat önce

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir grup Afgan mülteci, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisi önünde yeniden yerleştirme süreçlerinin hızlandırılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir grup Afgan mülteci, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisi önünde yeniden yerleştirme süreçlerinin hızlandırılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Sığınmacıların temsilcisi Hassan Ramazan gazetecilere yaptığı açıklamada, Endonezya dışındaki diğer ülkelerde vatandaşlık hakkına sahip olmaları için BMMYK'nin yeniden yerleşim süreçlerini hızlandırmasını talep ettiklerini ve durumun belirsizliğinden dolayı 2014'ten bu yana sekiz mültecinin depresyon nedeniyle intihar ettiğini belirtti.

Endonezya'da sığınmacı protestosu

Birleşmiş Milletler, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:43 Kaynak: AA
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