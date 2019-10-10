Son Dakika Haberleri: Endonezya'da sığınmacı protestosu (2)
Son Dakika Güncel Endonezya'da sığınmacı protestosu (2)

Endonezya'da sığınmacı protestosu (2)

17 dakika önce

Endonezya'da başkenti Cakarta'da çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci, barınma ve diğer temel insani ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Endonezya'da başkenti Cakarta'da çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci, barınma ve diğer temel insani ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Endonezya'da sığınmacı protestosu (2)

Jakarta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:37 Kaynak: AA
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