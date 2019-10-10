Endonezya'da sığınmacı protestosu (2)
17 dakika önce
Endonezya'da başkenti Cakarta'da çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci, barınma ve diğer temel insani ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:37 Kaynak: AA
Endonezya'da başkenti Cakarta'da çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci, barınma ve diğer temel insani ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.
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