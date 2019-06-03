Endonezya'da son teravih namazı kılındı
19 dakika önce
Endonezya'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:37 Kaynak: AA
Endonezya'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı.
Ülke genelinde Müslümanlar, ramazan ayının son teravih namazı için birlikte saf tuttu.
Bu arada, Endonezya Diyanet İşleri
Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde yapılan hilal gözlem sonucuna göre 5 Haziran
'ı bayram ilan etti.
Aydos Ormanı'nda yangın
Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!
Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı