Son Dakika Haberleri: Endonezya'da son teravih namazı kılındı
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Endonezya'da son teravih namazı kılındı

19 dakika önce

Endonezya'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı.

Endonezya'da son teravih namazı kılındı, System.String[]
Endonezya'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı.
Ülke genelinde Müslümanlar, ramazan ayının son teravih namazı için birlikte saf tuttu.
Bu arada, Endonezya Diyanet İşleri Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde yapılan hilal gözlem sonucuna göre 5 Haziran'ı bayram ilan etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:37 Kaynak: AA
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