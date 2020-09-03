Endonezya'da taşan nehir 3 köyü sular altında bıraktı - Son Dakika

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel 1275 aileyi olumsuz etkiledi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bölge Sorumlusu Eriyanto Rais, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Tanah Bumbu bölgesinde 3 köyün şiddetli yağışların ardından taşan Satui Nehri'nin suları altında kaldığını belirtti.
Rais, evleri hasar gören selzedelerin geçici süreyle okullara yerleştirildiğini kaydetti.
163 hektarlık tarım arazisinin de sular altında kaldığını bildiren Rais, sel sularının yer yer 2-3 metreye ulaştığı bilgisini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:45 - Kaynak: AA
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