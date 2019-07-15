Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü
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Endonezya'nın Batı Papua eyaleti kıyılarında yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:38 Kaynak: AA
Endonezya'nın Batı Papua eyaleti kıyılarında yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi kayboldu. Vietnam
Haber Ajansının (VNA) haberine göre, eyalete bağlı Sorong kentinde seyir halindeki tekne dalgalara kapılarak alabora oldu.
Teknenin yerini tespit ederek mahsur kalan 2 yolcuyu kurtaran arama ve kurtarma ekibinin teknede 2 kişinin cesedine ulaştığı bildirildi.
Kaybolan 11 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.
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