Son Dakika Haberleri: Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü
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Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü

2 saat önce

Endonezya'nın Batı Papua eyaleti kıyılarında yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.

Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü, System.String[]
Endonezya'nın Batı Papua eyaleti kıyılarında yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.
Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, eyalete bağlı Sorong kentinde seyir halindeki tekne dalgalara kapılarak alabora oldu.
Teknenin yerini tespit ederek mahsur kalan 2 yolcuyu kurtaran arama ve kurtarma ekibinin teknede 2 kişinin cesedine ulaştığı bildirildi.
Kaybolan 11 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.
Vietnam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:38 Kaynak: AA
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