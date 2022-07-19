İçinde 77 kişi bulunan tekneden 64 kişinin kurtarıldığı, 13 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Endonezya'da Kuzey Maluku bölgesinde bir teknenin alabora olması sonucu 13 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Ternate, Maluku, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Endonezya'da tekne battı: 13 kişi kayıp - Son Dakika

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