Endonezya'da tekne battı: 13 kişi kayıp - Son Dakika
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Endonezya'da tekne battı: 13 kişi kayıp

19.07.2022 12:00
Endonezya'da tekne battı: 13 kişi kayıp

Endonezya'da Kuzey Maluku bölgesinde bir teknenin alabora olması sonucu 13 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya'da Kuzey Maluku bölgesinde bir teknenin alabora olması sonucu 13 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Ternate Adası'ndan Güney Halmahera bölgesine doğru giden bir teknenin Tokaka Adası açıklarında battığı belirtildi.

İçinde 77 kişi bulunan tekneden 64 kişinin kurtarıldığı, 13 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Ternate, Maluku, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da tekne battı: 13 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da tekne battı: 13 kişi kayıp - Son Dakika
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