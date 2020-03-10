Endonezya'da tekne kazasında 7 kişi öldü - Son Dakika
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Endonezya'da tekne kazasında 7 kişi öldü

41 dakika önce

Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletinde iki teknenin çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'da tekne kazasında 7 kişi öldü, System.String[]

Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletinde iki teknenin çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede bulunan Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima'nın eyaletteki Sebangau Ulusal Parkı'na yapacağı ziyaret öncesi bölgedeki nehirde güvenlik kontrolü yapan askeri tekne ile bir başka tekne çarpıştı.

Emniyet yetkilileri, iki teknenin çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğünü ifade etti.

Resmi ziyaret kapsamında Endonezya'ya gelen Kral Alexander ve Kraliçe Maxima'nın bugün bölgedeki parkı ziyaret etmesi bekleniyor.

Kalimantan, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:04 Kaynak: AA
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