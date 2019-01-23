Endonezya'da Terör Tutuklusu İçin İstenen Tahliye Talebine Ret

Endonezya'da terörle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 2011'de 15 yıl hapse mahkum edilen ve Devlet Başkanı Joko Widodo
'nun girişimiyle gündeme gelen Ebu Bekir Beşir için tahliye talebi reddedildi.?
Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Moeldoko, yaptığı açıklamada, insani gerekçelerle erken tahliyesi istenen 81 yaşındaki Ebu Bekir Beşir'in, Endonezya'nın ulusal ideolojisi Pançasila ilkesi ve Endonezya hükümetine bağlılık bildiriminde bulunmadığı için tahliye talebinin reddedilmesi kararı alındığını belirtti.?
Devletin terör yasasıyla ilgili düzenlemesinde tüm terör suçlularının şartlı tahliyesi için Pancasila'ya ve hükümete bağlılığın temel gereklilik olduğunu vurgulayan Moeldoko, bu kapsamda Beşir'in belli şartları yerine getirmemesinden dolayı serbest kalmasının uygun olmadığını ifade etti.
Widodo da bu duruma ilişkin, Beşir'in ülkeye ve ulusal ideolojiye bağlılığını bildirmediği sürece tahliye durumunun olamayacağını kaydetti.
Ailesinin isteği üzerine yaşı ve sağlık durumundan dolayı Beşir'in erken tahliye edilmesi yönündeki talebini cuma günü gündeme getiren Widodo, Beşir'in 2011'de terör faaliyetleri suçundan aldığı 15 yıllık cezayı tamamlamadan insani gerekçeler nedeniyle tahliyesi edilmesi gerektiğini söylemişti. ?
Beşir, Endonezya'nın yanı sıra Çin
, Pakistan
ve Rusya
gibi birçok ülkenin terör örgütü listesinde yer alan ve 1990'ların başından bu yana Güneydoğu Asya
'da Endonezya, Malezya
, Filipinler
ve Singapur
'da aktif olan El Kaide bağlantılı İslam Cemaati (Jemaah Islamiyah) örgütünün kurucusu olarak gösteriliyor.
Endonezya'nın Açe
eyaletinde terör amaçlı militan yetiştiren kamp kurduğu ve maddi destek sağladığı gerekçesiyle 2011'de 15 yıl hapse mahkum edilen ve şu ana kadar cezasının 3'te 2'sini tamamlayan Beşir, yöneltilen tüm terör suçlamalarını reddetmişti.
Ayrıca Beşir, 2002'de Bali Adası
'nda düzenlenen bombalı saldırıda rolü olduğu suçlamasıyla hakkında açılan davayla 26 ay hapis yattıktan sonra 2006'da somut delil yetersizliğinden serbest kalmıştı.
Öte yandan Avustralya
Başbakanı Scott Morrison da yaptığı açıklamada, Beşir'in serbest kalması durumunda hayal kırıklığına uğrayacağını vurgulayarak, Endonezya hükümetine Bali saldırısı kurbanlarına saygı göstermesi çağrısında bulunmuştu.??
Endonezya'nın Bali Adası'nda 12 Ekim 2002'de gerçekleşen bombalı saldırıda çoğunluğu Avustralyalı turist
, 22 ayrı ülkeden 202 kişi ölürken, 209 kişi yaralanmıştı.
Saldırı kurbanlarının büyük çoğunluğu 20'li, 30'lu yaşlardaki turistlerdi ve bunların 88'i Avustralyalıydı. Bu nedenle Bali'deki terör saldırısı "Avustralya'nın 11 Eylül
'ü" olarak da anılıyor.