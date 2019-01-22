Endonezya'da Terörden Tutuklanan Kişinin Tahliyesi Talebi Değerlendirilecek

Endonezya'da terörist gruplarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum edilen ve Devlet Başkanı Joko Widodo'nun girişimiyle gündeme gelen Ebu Bekir Beşir'i tahliye talebi gözden geçirilecek.

Endonezya'da terörist gruplarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum edilen ve Devlet Başkanı Joko Widodo'nun girişimiyle gündeme gelen Ebu Bekir Beşir'i tahliye talebi gözden geçirilecek.



Tempo gazetesinin haberine göre, Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, terörist faaliyetlerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 2011'de 15 yıl hapse mahkum edilen Ebu Bekir Beşir'in tahliye talebinin adli makamlarca detaylı şekilde değerlendirileceğini belirtti.



Wiranto, Beşir'in tahliyesi konusunda henüz nihai bir karara varılmadığını kaydederek, yasal yönlerden değerlendirme sürecinin devam ettiğini ifade etti.



Wiranto ayrıca, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Beşir'in tahliyesine ilişkin ilgili yetkililerce kapsamlı bir çalışma yapılmasını istediğini kaydetti.



Widodo cuma günü, ailesinin isteği üzerine yaşı ve sağlık durumundan dolayı Beşir'in erken tahliye edilmesi yönündeki talebini gündeme getirmişti.



Öte yandan Avustralya Başbakanı Scott Morrison da yaptığı açıklamada, Beşir'in serbest kalması durumunda hayal kırıklığına uğrayacağını vurgulayarak, Endonezya hükümetine Bali saldırısı kurbanlarına saygı göstermesi çağrısında bulundu.



Ülkedeki birçok terör saldırısından sorumlu tutulan İslam Cemaati (Jemaah Islamiyah) örgütünün kurucularından olduğu belirtilen Ebu Bekir Beşir, 2002'de Bali Adası'nda düzenlenen bombalı saldırıda rolü olduğu gerekçesiyle 26 ay hapis yattıktan sonra somut delil yetersizliğinden 2006'da serbest kalmıştı.?



Terörist eğitim kamplarıyla ilişkisi ve maddi destek sağladığı gerekçesiyle 2011'de 15 yıl hapse mahkum edilen ve şu ana kadar cezasının 3'te 2'sini tamamlayan Beşir, yöneltilen terör suçlamalarını reddetmişti.



Endonezya'nın Bali Adası'nda 12 Ekim 2002'de gerçekleşen bombalı saldırıda çoğunluğunu Avustralyalı turist 22 ayrı ülkeden 202 kişi ölürken, 209 kişi yaralanmıştı. Saldırı kurbanlarının büyük çoğunluğu 20'li, 30'lu yaşlardaki turistlerdi ve bunların 88'i Avustralyalıydı. Bu nedenle Bali'deki terör saldırısı "Avustralya'nın 11 Eylül'ü" olarak da anılıyor.

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