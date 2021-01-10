Endonezya'da toprak kaymaları: 13 ölü - Son Dakika

Endonezya'da toprak kaymaları: 13 ölü

10.01.2021 16:43
Endonezya'da toprak kaymaları: 13 ölü, System.String[]

Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 13 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 13 kişi yaşamını yitirdi.

CNA'daki habere göre, Cava Adası'nın batısında Cihanjuang köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi.

Ulusal Afetle Mücadele Birimi Sözcüsü Raditya Jati, Cihanjuang'da meydana gelen toprak kaymalarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Endonezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da toprak kaymaları: 13 ölü - Son Dakika


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