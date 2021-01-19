Endonezya'da toprak kayması - Son Dakika

Endonezya'da toprak kayması
19.01.2021 14:36
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Lamkleng köyü Toprak kayması sebebiyle zarar gören bölgeler Endonezya'nın Açe kentinin Kuta Cot Glie beldesindeki Lamkleng köyünde toprak kayması meydana geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Lamkleng köyü
Toprak kayması sebebiyle zarar gören bölgeler Endonezya'nın Açe kentinin Kuta Cot Glie beldesindeki Lamkleng köyünde toprak kayması meydana geldi. Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu'nun (BMKG) 1,2 metrelik toprak kaymasının sebebini araştırdığı belirtildi. Toprak kayması sebebiyle köydeki 14 ev yıkılma tehlikesi geçirdi.
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