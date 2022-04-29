Endonezya'da Toprak Kayması Sonucu 12 Kadın Madenci Öldü - Son Dakika
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Endonezya'da Toprak Kayması Sonucu 12 Kadın Madenci Öldü

29.04.2022 13:17
Endonezya'da Toprak Kayması Sonucu 12 Kadın Madenci Öldü

CAKARTA, 29 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde yerel polisin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Perşembe öğleden sonra meydana gelen toprak kaymasında ruhsatsız bir altın madeninde çalışan en az 12 kadın öldü, 2 kadın da yaralandı.

CAKARTA, 29 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde yerel polisin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Perşembe öğleden sonra meydana gelen toprak kaymasında ruhsatsız bir altın madeninde çalışan en az 12 kadın öldü, 2 kadın da yaralandı.

Bölge polis şefi Reza Chairul, yerel basına verdiği demeçte, Mandailing Natal naipliğine bağlı Bandar Limabung köyünde meydana gelen heyelan sırasında bazı insanların yasadışı altın madeninde kazı yapmakta olduklarını söyledi. Chairul, "Birden kayalığın bir kısmı çöktü ve kadınlar toprak altında kaldı" diyerek yetkililerin kazayı incelemeye devam ettiğini belirtti. "Toplam 14 kişi toprak altında kaldı. İki kişi ise sağ kurtuldu" diyen Chairul, cenazelerin toprak altından çıkarılarak ailelerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Takımadalar ülkesi Endonezya'da yaygın olarak bulunan ruhsatsız madenlerde geçtiğimiz yıllarda da bir dizi kaza meydana gelmişti. Geçen yıl Orta Sulawesi eyaletinde ruhsatsız bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında altı maden işçisi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya, Nisan, Cuma, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Endonezya'da Toprak Kayması Sonucu 12 Kadın Madenci Öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da Toprak Kayması Sonucu 12 Kadın Madenci Öldü - Son Dakika
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