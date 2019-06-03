Endonezya'da trafik kazalarında 61 kişi öldü
19 dakika önce
Endonezya'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafikte yoğunluğun başlamasıyla meydana gelen kazalarda 61 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:37 Kaynak: AA
Endonezya'da Ramazan Bayramı
tatili dolayısıyla trafikte yoğunluğun başlamasıyla meydana gelen kazalarda 61 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülke genelinde trafikte bayram yoğunluğunun başladığı 29 Mayıs'tan bu yana 284 trafik kazası yaşandı.
Yetkililer, kazalarda şu ana kadar 61 kişinin öldüğünü, 331 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ülkede, geçen yıl bayram tatilinde meydana gelen bin 559 trafik kazasında 346 kişi yaşamını yitirmişti.
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