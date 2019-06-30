Endonezya'da tren otomobile çarptı: 7 ölü
1 saat önce
Endonezya'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Endonezya'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:31 Kaynak: AA
Tempo gazetesinin haberine göre, Cava Adası'ndaki Batı Cava eyaletinin Indramayu bölgesinde yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.
Yetkililer kazada otomobil içerisindeki 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kahramanmaraş'ta 30 bin ton tarhana üretiliyor
Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonrası gazeteciyle olan diyaloğu güldürdü
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması
Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti