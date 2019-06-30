Son Dakika Haberleri: Endonezya'da tren otomobile çarptı: 7 ölü
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Endonezya'da tren otomobile çarptı: 7 ölü

1 saat önce

Endonezya'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Endonezya'da tren otomobile çarptı: 7 ölü, System.String[]
Endonezya'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tempo gazetesinin haberine göre, Cava Adası'ndaki Batı Cava eyaletinin Indramayu bölgesinde yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.
Yetkililer kazada otomobil içerisindeki 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:31 Kaynak: AA
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