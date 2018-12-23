Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Tsunami: 62 Ölü, 584 Yaralı

Endonezya'da Tsunami: 62 Ölü, 584 Yaralı

4 saat önce

Endonezya'da meydana gelen tsunami sonucu 62 kişinin hayatını kaybettiği, en az 584 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Endonezya'da Tsunami: 62 Ölü, 584 Yaralı, System.String[]
Endonezya'da meydana gelen tsunami sonucu 62 kişinin hayatını kaybettiği, en az 584 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Endonezya'daki Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonucu 62 kişi yaşamını yitirdi, 584 kişi yaralandı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayılarını doğrularken, en az 20 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tsunaminin Anak Krakatau volkanında dün gece yaşanan patlama sonrası meydana geldiğini düşündüklerini aktararak, halka kıyı kesimlerden uzak durulması yönünde uyarıda bulundu.

Yaşanan afet sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısında artış olabileceği öngörülüyor. - JAKARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:28 Kaynak: İHA

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