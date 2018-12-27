Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Tsunami Alarmı Turuncu Seviyeye Yükseltildi

Endonezya'da Tsunami Alarmı Turuncu Seviyeye Yükseltildi

54 dakika önce

Yaşanan tsunami felaketinden sonra yaralarını sarmaya çalışan Endonezya'da Anaka Karakatau Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine turuncu alarm seviyesine geçildi.

Endonezya'da Tsunami Alarmı Turuncu Seviyeye Yükseltildi, System.String[]
Yaşanan tsunami felaketinden sonra yaralarını sarmaya çalışan Endonezya'da Anaka Karakatau Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine turuncu alarm seviyesine geçildi. 

Endonezya Volkanik ve Jeolojik Afet Merkezi'nden yapılan açıklamada yanardağın çevresindeki 5 kilometrelik alanda herhangi bir faaliyette bulunulmaması istendi. Volkanik yanardağdan kopan lav parçalarının sebep olduğu  22 Aralık'ta yaşanan tsunami felaketinde 430 kişi hayatını kaybetmişti. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:04 Kaynak: DHA

Dünya
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