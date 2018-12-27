Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Tsunami Bölgesindeki Yanardağ İçin Alarm Seviyesi Yükseltildi

Endonezya'da Tsunami Bölgesindeki Yanardağ İçin Alarm Seviyesi Yükseltildi

1 saat önce

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı için turuncu alarm verildi.

Endonezya'da Tsunami Bölgesindeki Yanardağ İçin Alarm Seviyesi Yükseltildi, System.String[]
Endonezya'da Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı için turuncu alarm verildi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesinin turuncu (Siaga) seviyeye yükseltildiğini açıkladı.

PVMBG, yanardağ kraterini çevreleyen 5 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısında bulundu.

Anak Krakatau Gözlem Merkezi Başkanı Windi Cahya Untung da volkanik hareketliliğin arttığını gözlemlediklerini ve bu nedenle seviyenin artırıldığını bildirdi.

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Jeoloji Dairesi Genel Sekreteri Antonius Ratmodo Purbo, her 20 saniyede bir patlama yaşanan yanardağın günlük ortalama 500 bin metreküp lav püskürttüğünü ifade ederek, yanardağdan kopan büyük kütlenin bölgenin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

Daha önce ikinci seviye (Waspada) için alarm verilen yanardağda, temmuz ayından bu yana sıklıkla patlamalar oluyor.

Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide, şu ana kadar 430 kişinin öldüğü ve 159 kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.?

Bölgede Anak Krakatau Yanardağı'nın güneyinde yer alan Krakatau Adası'ndaki Krakatau Yanardağı'nda Ağustos 1883'te oluşan patlamalarda 36 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:47 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı

Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 06:01:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Tsunami Bölgesindeki Yanardağ İçin Alarm Seviyesi Yükseltildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]