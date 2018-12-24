Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Tsunami: Kurtarma Ekipleri Zamanla Yarışıyor

Endonezya'da Tsunami: Kurtarma Ekipleri Zamanla Yarışıyor

1 saat önce

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen deprem ve tsunami sonrası yaşanan faciada arama kurtarma çalışmalarına hız verildi.

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Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen deprem ve tsunami sonrası yaşanan faciada arama kurtarma çalışmalarına hız verildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:04 

Dünya
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