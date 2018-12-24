Endonezya'da Tsunami: Kurtarma Ekipleri Zamanla Yarışıyor
1 saat önce
Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen deprem ve tsunami sonrası yaşanan faciada arama kurtarma çalışmalarına hız verildi.
Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen deprem ve tsunami sonrası yaşanan faciada arama kurtarma çalışmalarına hız verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:04
281 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Tsunami Sonrası Küçük Çocuk Enkaz Altından 12 Saat Sonra Kurtarıldı
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