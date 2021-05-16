Endonezya'da turist botu battı: 7 ölü - Son Dakika

Endonezya'nın Cava bölgesinde, 20 kişiyi taşıyan turist botunun batması sonucu 7 kişi boğularak hayatını kaybetti.

7 News'ün haberine göre, Cava Polis Şefi Ahmet Lütfi, yaptığı açıklamada, deniz aracındaki yolcuların aynı anda fotoğraf çektirmek için botun ön tarafına geçmesinin kazaya yol açtığını belirtti.

Lütfi, 11 kişinin kurtarıldığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Polis Şefi Lütfi, botun 13 yaşında bir çocuk tarafından kullanıldığını kaydetti.