Endonezya'da Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e büyük ilgi - Son Dakika

Endonezya'da Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e büyük ilgi

18.01.2021 15:11
Endonezya'da Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e büyük ilgi, System.String[]

Endonezyalılar, WhatsApp'ta mahremiyetin korunmasına ilişkin endişeler nedeniyle, Türkiye'nin sosyal iletişim platformu BiP'e geçmeye başladı.

Endonezyalılar, WhatsApp'ta mahremiyetin korunmasına ilişkin endişeler nedeniyle, Türkiye'nin sosyal iletişim platformu BiP'e geçmeye başladı.

Orta Cava eyaletinde öğretmenlik yapan Heriyanto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BİP uygulamasını, WhatsApp'tan daha iyi görüntülü arama özelliği, bin kişiye kadar sohbet grubu oluşturma ve çeşitli kanalların aboneliğine izin vermesi nedeniyle kullanmaya başladığını belirtti.

Ticaret yapanlar için de kullanımının uygun olduğunu söyleyen Heriyanto, "Arkadaşlarıma BİP'e geçmesini tavsiye ediyorum. Müslüman bir ülke olan Türkiye tarafından geliştirilen bir uygulama olmasından dolayı da gurur duyuyorum." dedi.

Jambi eyaletinde anestezi uzmanı olan Ahmad Faishal Fahmi ise "Türkiye'nin bu girişimini takdirle karşılıyorum. WhatsApp'a göre, BİP'in video kalitesi daha iyi ve daha kolay okunabilen bir ara yüze sahip." ifadelerini kullandı.

Uygulamaya kayıt olmada bazı operatör numaraları için SMS doğrulanmasının hala zor olduğunu aktaran Fahmi, uygulamada henüz Youtube canlı yayını ve farklı yazı tipi çeşitliliği özelliklerinin de olmadığını kaydetti.

"Dünya çapında kabul gören uygulama olabilir"

Fahmi, "BİP uygulaması içerisinde online ödeme sistemi de olacak şekilde hızlı bir şekilde geliştirilirse dünya çapında ya da en azından Müslüman ülkelerde kabul gören bir uygulama haline gelmemesi imkansız değil." şeklinde konuştu.

Facebook'un mahremiyet haklarını göz ardı eden politikasıyla Müslümanların ifade özgürlüğünü kısıtladığını belirten Fahmi, bir çok Endonezyalının Facebook'a karşı da BİP uygulamasını tercih ettiğini söyledi.

BİP güvenli ve rahat

Başkent Cakarta'da bilişim uzmanı olan Ahmad Ufuwan da "BİP, kullanımının kolay olmasından dolayı herkesin kolayca adapte olabileceği bir platform. BİP uygulamasını kullanırken kendimi rahat hissediyorum ve BİP veri güveliği de taahhüt ediyor." şeklinde konuştu.

Ufuwan ayrıca "BiP, iki ülke arasında tarihi bağların olması nedeniyle Endonezya'da WhatsApp'ın yerini alacak bir uygulama olmayı hak ediyor" dedi.

50 milyondan fazla indirildi

Google Play Store'un 16 Ocak verilerine göre, BİP dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi.

Dünya çapında 106 dile anlık çeviri imkanı ve döviz kuru gibi çok çeşitli yardımcı özellikler sunan uygulama, güvenli, kullanımı kolay ve ücretsiz iletişim imkanı sunuyor.

Kullanıcılar ayrıca, aynı anda 10 kişiye kadar görüntülü ve sesli görüşme yapabiliyor.

Endonezya, Facebook, Müslüman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e büyük ilgi - Son Dakika


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