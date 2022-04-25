Endonezya'da üç Sumatra kaplanı, kapanda ölü bulundu - Son Dakika
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Endonezya'da üç Sumatra kaplanı, kapanda ölü bulundu

25.04.2022 10:09
Endonezya'da üç Sumatra kaplanı, kapanda ölü bulundu

BANDA Endonezya'da nesli tükenmekte olan üç Sumatra kaplanı, yakalandıkları kapanda ölü bulundu.

BANDA Endonezya'da nesli tükenmekte olan üç Sumatra kaplanı, yakalandıkları kapanda ölü bulundu.

Polis şefi Hendra Sukmana, Açe bölgesinde kapanda bacaklarından yaralanan bir dişi ve bir erkek kaplanın öldüğünü bildirdi.

Başka bir dişi kaplanın da yaklaşık 500 metre uzakta ölü bulunduğunu belirten Sukmana, yetkililerin, vahşi hayvanların geçebileceği ormanlık alanlarda kapan kurulmaması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Açe'deki yaban hayatı koruma örgütünün başkanı Agus Ariantoi, kaplanların ölüm nedenini belirlemek için bir veteriner ekibin otopsi yaptığını belirterek ölü kaplanların bulunduğu alanda çiftliklerde yaban domuzlarını yakalamak için kullanılanlara benzer birkaç kapanın bulunduğunu dile getirdi.

Arianto, bu olayı kınadıklarını vurgulayarak soruşturma başlatılacağı bilgisini paylaştı.

Endonezya'nın batısındaki Sumatra bölgesinde bulunan kaplanların nesli, doğal yaşam alanları giderek tahrip edildiği için risk altında bulunuyor. Vahşi doğada yaşayan Sumatra kaplan sayısının 400'den az olduğu tahmin ediliyor.

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Endonezya, Polis, Açe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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