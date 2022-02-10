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Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir - Son Dakika

Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir

10.02.2022 14:52

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi. Açıklamanın ardından Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Minangkabau Caddesi'nde bulunan oksijen tüpü satış ve dolum tesislerinde hareketlilik yaşandı. Başkentteki bir oksijen tüpü deposu sahibi, normalde günlük 5 ila 10 oksijen tüpü sattıklarını ancak artan vakalarla birlikte bu sayının 15 ila 20 tanka yükseldiğini, fiyatların ise hala normal seyrinde devam ettiğini belirtti.

Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir
Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir
Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir

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Güneydoğu, Endonezya, Omicron, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir - Son Dakika
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