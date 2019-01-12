Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Uluslararası Kahve Okulu Açılacak

Endonezya'da Uluslararası Kahve Okulu Açılacak

56 dakika önce

Endonezya ve Güney Kore'nin ortak girişimiyle Batı Cava'da uluslararası kahve okulu açılacak.

Endonezya'da Uluslararası Kahve Okulu Açılacak, System.String[]
Endonezya ve Güney Kore'nin ortak girişimiyle Batı Cava'da uluslararası kahve okulu açılacak.

Tempo gazetesinin haberine göre, Batı Cava Valisi Rıdvan Kamil, Güney Kore'deki Sung Kyul Üniversitesinin rektörü olan ve aynı zamanda Uluslararası Kahve Organizasyonuna bağlı temsilcilik görevi yürüten Dong Cheoul Yoon ile Bandung kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, Batı Cava'nın kahvesi ve bölge turizminin teşviki amacıyla bölgede uluslararası kahve okulu açılması fikrinin benimsendiğini aktaran Kamil, bu konuda Asya'da en çok kahve tüketen ülkelerden biri olan Güney Kore'den destek alacaklarını belirtti.

Yakın zamanda doğal güzelliğe sahip dağlık bir bölgede okul inşası için yer temin edileceğini ifade eden Kamil, bu okulun bölge kahvesinin kalitesini arttıracağını ve ekonomiye katkısı olacağını umduğunu ifade etti.

Dünya kahve üretiminde yıllık 660 bin metrik tondan fazla üretimiyle 4. sırada yer alan Endonezya, üretilen kahvenin yüzde 90'ını ihraç ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Bandung, Güney Kore, Güncel
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