Endonezya'da ünlü karakterlerin mini resimleri - Son Dakika
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Endonezya'da ünlü karakterlerin mini resimleri

15.06.2022 13:04

;Iwan Ridwan'ın resim yapması Iwan Ridwan'ın çalışmalarını göstermesi Iwan Ridwan ile röportaj Iwan Ridwan'ın eserleri Endonezya'nın Batı Java Eyaletindeki Garut şehrinde yaşayan Iwan Rıdwan (52) ulusal ve uluslararası ünlü kişilerin resimlerini minyatür tablolara yapıyor.

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Iwan Ridwan'ın resim yapması

Iwan Ridwan'ın çalışmalarını göstermesi

Iwan Ridwan ile röportaj

Iwan Ridwan'ın eserleri Endonezya'nın Batı Java Eyaletindeki Garut şehrinde yaşayan Iwan Rıdwan (52) ulusal ve uluslararası ünlü kişilerin resimlerini minyatür tablolara yapıyor. Halihazırda 100 proje üzerinde çalışılan ressam, bir minyatür tabloyu 4 günde tamamlayabiliyor. Tabloların boyutu 4cm x 5cm ile 2mm x 3mm ölçülerinde değişiklik gösterebiliyor. Iwan, figür resimlerini Ağustos ayında Garut şehrinde sergilemeyi planlıyor.

Endonezya'da ünlü karakterlerin mini resimleri
Endonezya'da ünlü karakterlerin mini resimleri
Endonezya'da ünlü karakterlerin mini resimleri
Endonezya'da ünlü karakterlerin mini resimleri

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da ünlü karakterlerin mini resimleri - Son Dakika

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