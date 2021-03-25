Endonezya'da Uygur Türklerine destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Endonezya'da bir grup öğrenci, gerçekleştirdikleri gösteride Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri ve şiddeti durdurma çağrısı yaptı.

İslami Öğrenci İttifakı (AMI) üyesi bir grup, başkent Cakarta'daki Çin Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Endonezya hükümetinin Çin ürünlerini boykot etmesini talep eden eylemciler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinin Uluslararası Adalet Divanına taşınmasını istedi.

Gösteriyi organize eden Rimbo Bugis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uygurlara yönelik işkence ve katliamları da kapsayan her türlü insan hakları ihlallerinin durdurulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Diğer din ve gruplardan insanları da Çin'i protestoya davet eden Bugis, "Söz konusu sorun, sadece Müslümanları katletme meselesi değil aynı zamanda bir insanlık katliamı." diye konuştu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları zorla çalıştırma iddialarını reddederken, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.