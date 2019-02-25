Son Dakika Haberleri: Endonezya'da, Vietnam'a Ait 4 Balıkçı Teknesine El Konuldu

Endonezya'da, Vietnam'a Ait 4 Balıkçı Teknesine El Konuldu

1 saat önce

Endonezya karasularında kaçak avlandığı belirtilen Vietnam'a ait 4 balıkçı teknesine el konulduğu bildirildi.

Endonezya'da, Vietnam'a Ait 4 Balıkçı Teknesine El Konuldu, System.String[]
Endonezya karasularında kaçak avlandığı belirtilen Vietnam'a ait 4 balıkçı teknesine el konulduğu bildirildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, sahil güvenlik birimleri, ülkenin kuzeyinde yer alan Natuna Adaları açıklarında kaçak avcılık yaptığı gerekçesiyle Vietnam'a ait 4 balıkçı teknesine el koydu.

Haberde, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi ancak teknelerin mürettebatına ilişkin bilgi verilmedi.

Ülkede yasa dışı balıkçılıkla mücadele kapsamında, 2014'ten bu yana düzenlenen operasyonlarda kaçak avlandığı belirlenen 500'e yakın balıkçı gemisi batırıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirterek, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı gemilerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Ülkede yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla kaçak balıkçı tekneleri dinamitle patlatılarak batırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:46 Kaynak: AA

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