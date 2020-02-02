Endonezya'da, Vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da, Vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı - Son Dakika

Endonezya'da, Vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı

7 saat önce

Endonezya, Vuhan'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etti.

Endonezya'da, Vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı, System.String[]

Endonezya, Vuhan'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etti. Sağlık ekipleri, havalimanına getirilen Endonezya vatandaşlarının üzerine dezenfektan sıvı sıktı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasına Türkiye ile birlikte, Bangladeş ve Endonezya da katıldı. Vuhan'dan Batam kentindeki Hang Nadim Havalimanı'na getirilen Endonezya vatandaşlarını karşılayan sağlık ekipleri, vatandaşlar uçaktan inerken üzerlerine dezenfektan sıvı sıktı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Vuhan'dan getirilen Endonezya vatandaşlarının 14 gün gözlem altında tutulacağı ve koronavirüs taşımadıklarından emin olmak için gerekli testlerin yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Gelen yolcuların üzerine dezenfektan sıvı sıkılma anları

-Yolcuların görüntüleri

-Sağlık ekiplerinin görüntüleri


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:12 Kaynak: DHA
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