Endonezya'da Widodo ikinci kez başkanlık yemini etti

Endonezya'da başkanlık seçimini yeniden kazanan Devlet Başkanı Joko Widodo, ikinci kez yemin ederek görevine başladı.

17 Nisan'daki devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2024'e kadar ülkeyi yönetecek olan Widodo ve Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin için başkent Cakarta'da parlamento binasında yemin töreni düzenlendi.

Törene, Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan'ın aralarında olduğu çeşitli ülkelerden üst düzey yetkililer katıldı.

Ülkenin eski devlet başkanlarından Megawati Soekarnoputri ve Susilo Bambang Yudhoyono'nun da hazır bulunduğu yemin törenine 168 ülkenin büyükelçilerinin yanı sıra politikacılar ve dini liderlerden çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Yemin töreni sonrasında konuşan Widodo, ülke ekonomisini daha da güçlendireceklerini ve istihdamı artıracaklarını belirterek hedeflenen program ve politikaların da takipçisi olacağının altını çizdi.

Başkentte tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, güvenlik amacıyla asker ve polisten oluşan 30 binden fazla personel görevlendirildi.

Yasalar gereği sadece iki dönem devlet başkanlığı hakkı tanınan Endonezya'da, ikinci kez seçilen Devlet Başkanı Widodo son kez yönetimde olacak.

İlk kez devlet başkanlığı ile milletvekili seçiminin aynı günde düzenlendiği seçimde devlet başkanlığı için iki aday yarışmıştı.

Resmi sonuçlara göre, Widodo yüzde 55,5 oy alarak Gerindra Partisinden rakibi Prabowo Subianto'ya karşı kazanmıştı.

Widodo'nun yeni kabineyi ise yarın açıklanması bekleniyor.

Joko Widodo kimdir?

İş adamı kökenli siyasetçi ve Cava Adası'nın Solo (Surakarta) bölgesinden olan 58 yaşındaki Joko Widodo, Yogyakarta kentindeki Gadjah Mada Üniversitesinde Orman Mühendisliği alanında eğitim gördü.

Solo kentinde mobilya sektöründeki başarılı girişimleriyle tanınmaya başlayan Widodo, üyesi olduğu Endonezya Demokratik Mücadele Partisinden (PDI-P) 2005 ve 2010 yılında katıldığı yerel seçimlerde iki kez Surakarta Belediye Başkanlığını yürüttü.

2012'deki yerel seçimlerde de başkent Cakarta Valiliği görevini üstlenen Widodo, 2014 başkanlık seçimlerini kazanarak ülkenin yedinci devlet başkanı seçildi.

Endonezya'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından 2014'te seçimle ilk kez devlet başkanlığına, askeri elitler ve siyaset dünyasının dışından birisi gelmişti.

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya'nın nüfusu, 260 milyonu aşıyor. Ülkede yaşayanların yüzde 87'si Müslüman, yüzde 9,9'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer din ve inançlardan oluşuyor.