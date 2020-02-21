Endonezya'da yağışların neden olduğu selde 6 öğrenci öldü, 5 öğrenci kayboldu - Son Dakika
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Endonezya'da yağışların neden olduğu selde 6 öğrenci öldü, 5 öğrenci kayboldu

7 saat önce

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde nehir kenarında bulunan öğrencilerden 6'sı öldü, 5'i kayboldu.

Endonezya'da yağışların neden olduğu selde 6 öğrenci öldü, 5 öğrenci kayboldu, System.String[]

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde nehir kenarında bulunan öğrencilerden 6'sı öldü, 5'i kayboldu.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Yogyakarta kentinde Sleman bölgesindeki bir nehir kenarındaki etkinliğe katılan 250 ortaokul öğrencisi ani selden olumsuz etkilendi.

Yogyakarta Arama ve Kurtarma Başkanı Lalu Wahyu Efendy, sel sularına kapılan 6 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 5 öğrencinin kaybolduğunu ifade etti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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