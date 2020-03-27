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Endonezya'da yanardağ patlaması: Merapi Volkanı 5 km yükseğe kül püskürttü
6 saat önce
Endonezya'da bulunan ve ülkenin en aktif olan yanardağı Merapi, Cuma günü patlayarak 5 km yükseğe kül püskürttü. Aynı yanardağ 2010 yılında 300 kişinin ölümüne neden olmuştu.
Endonezya'da bulunan ve ülkenin en aktif yanardağı Merapi, cuma günü patlayarak 5 km yükseğe kül püskürttü.
Endonezya Ulusal Gözlemevi raporuna göre patlama yaklaşık 7 dakika sürdü. Karışık sıcak gazlarla birlikte lav çıkışı gözlemlendi ve havaya püsküren küller 20 km çapında bir alana düştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:14
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