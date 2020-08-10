Endonezya'da yanardağ uyarısı - Son Dakika

Endonezya'da yanardağ uyarısı

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle olası patlamalara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Endonezya'da yanardağ uyarısı, System.String[]

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle olası patlamalara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), 8 Ağustos Cumartesi meydana gelen volkanik hareketliliğin ardından bugün yeniden patlamanın yaşandığı Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın kraterden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Yanardağdaki artan hareketliliğe karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapan PVMBG yetkilileri, yanardağ kraterini çevreleyen 3 kilometrelik alanda da faaliyette bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

Üçüncü alarm (Siaga) seviyesindeki yanardağda cumartesi yaşanan patlama 4 bölgede kül yağmurlarına neden olmuştu.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 16:53

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da yanardağ uyarısı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Lübnan Başbakanı Diyab'dan istifa sonrası ilk açıklama: Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas, doğum gününde koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas, doğum gününde koronavirüse yakalandı         
17:50
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti         
17:43
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir         
17:08
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu         
16:38
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi         
16:24
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz         
15:57
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü         
15:38
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı         
14:48
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu         
14:41
5 aylık kızına 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu         
14:32
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde         
14:12
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
14:07
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı         
13:38
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar         
13:34
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu         
11:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma         
11:20
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü         
10:47
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
10:35
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu         
10:01
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı         
09:01
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi         
08:00
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu         
07:44
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı         
01:37
Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü         
01:11
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada         
00:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 23:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da yanardağ uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei