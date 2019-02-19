Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Yanardağdaki Lav Akışı Turist Çekiyor

Endonezya'da Yanardağdaki Lav Akışı Turist Çekiyor

1 saat önce

Endonezya'da aktif durumdaki Merapi Yanardağı'ndan çıkan lavları görmek isteyen turistler bölgeye akın etti.

Endonezya'da Yanardağdaki Lav Akışı Turist Çekiyor, System.String[]
Endonezya'da aktif durumdaki Merapi Yanardağı'ndan çıkan lavları görmek isteyen turistler bölgeye akın etti.

Republika Gazetesinin haberine göre, Orta Cava'da yer alan Merapi Yanardağı'nda son dönemde yaşanan yoğun lav akışını görmek isteyenler nedeniyle bölgeye olan turlarda artış oldu.

Turistlerin lav akışını daha net görmek için, gece turlarının yanı sıra gün doğumu turlarına da taleplerinin arttığı belirtilen haberde, turların belli bir alanda, yanardağ ve bölge konusunda uzman rehberler tarafından düzenlendiği ifade edildi.

Tur rehberlerinin ayrıca afet gönüllüleri olması nedeniyle tur sırasında yanardağda gözlemlenen volkanik hareketliliğe ilişkin bilgileri yetkili birimlerle de paylaştığı kaydedildi.

Ülkedeki aktif yanardağlar arasında bulunan ve ağustos ayından bu yana patlamaların yaşandığı Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda yılbaşından bu yana yoğun lav akışı gözlemleniyor.

Öte yandan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı

Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor Yargıtay'dan Emsal Karar: Genel Cerrah Estetik Yapamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:48:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Yanardağdaki Lav Akışı Turist Çekiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]