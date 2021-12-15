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Endonezya'da yasa dışı fil dişi ticaretine hapis cezası - Son Dakika

Endonezya'da yasa dışı fil dişi ticaretine hapis cezası

15.12.2021 14:07
Endonezya'da yasa dışı fil dişi ticaretine hapis cezası

Endonezya'da nesli tükenmek üzere olan Sumatra filini öldürmek ve fil dişi ticaretine karışmakla suçlanan 5 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Endonezya'da nesli tükenmek üzere olan Sumatra filini öldürmek ve fil dişi ticaretine karışmakla suçlanan 5 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Açe mahkemesi, yerel yetkililer nesli tükenmek üzere olan filleri korumaya çalışırken bir fili öldüren ve yasa dışı fil dişi ticaretine karışan 5 kişiyi, doğal kaynakları ve ekosistemlerini koruyan yasaları ihlal etmekten suçlu buldu.

Sumatra filini öldüren kaçak avcı Jainal ve yasa dışı fildişi ticaretinde ilk alıcı olmakla suçlanan Edy Murdani, 3'er buçuk yıl hapis cezası ve 3 bin 487'şer dolar para cezasına çarptırıldı.

Diğer 3 zanlı yasa dışı fil dişi ticaretine karışmaktan suçlu bulunurken 3'er yıl hapis ve 6 bin 973 dolar para cezası aldı.

Polis, filin 11 Temmuz'da Doğu Açe'de ölü bulunduğunu ve yapılan otopsi sonucunda zehirlendiğinin belirlendiğini açıklamıştı.

Doğu Açe polisi, kaçak fil avcısı Jainal ve diğer şüphelileri ağustosta gözaltına almıştı.

Endonezya, Açe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da yasa dışı fil dişi ticaretine hapis cezası - Son Dakika


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