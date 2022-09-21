Endonezya'da yasa dışı mezbahalarda kesilmekten kurtarılan köpekler - Son Dakika
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Endonezya'da yasa dışı mezbahalarda kesilmekten kurtarılan köpekler

21.09.2022 09:53

Endonezya'da yasa dışı mezbahalarda kesilmekten kurtarılan 45 köpek, sahiplendirilmek üzere Kanada'ya gönderilecek.

Endonezya'da yasa dışı mezbahalarda kesilmekten kurtarılan 45 köpek, sahiplendirilmek üzere Kanada'ya gönderilecek. "Jakarta Animal Aid Network" gönüllüleri, Endonezya'da yasak olmasına rağmen kaçak kesim yapılan ve eti gizlice tüketilen köpekleri kurtarıp sahiplendirmek için olağanüstü çaba gösteriyor. Bogor kentinde geçen yıl kesilmekten son anda kurtarılan 45 köpek, barınakta tedavi edilip beslendikten sonra isimlerinin yazılı olduğu taşıma kutularına konularak yeni sahiplerine ulaştırılmak üzere Kanada'ya gönderiliyor. Barınağın kurucu ortaklarından Karin Franken, köpekleri ilk bulduklarında durumlarının çok kötü olduğunu fakat bakımlarını yaptırdıktan sonra çoğunun sağlıklı hale geldiğini ve hayatta kaldığını söyledi. Endonezya'da evcil hayvan sahiplenme alışkanlığının olmamasından dolayı köpekleri Kanada'daki partner kuruluşları aracılığıyla oradaki ailelere gönderip sahiplendireceklerini belirten Franken, köpeklerin kesilmekten kurtarılmasında yetkililerden büyük destek aldıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Jakarta, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da yasa dışı mezbahalarda kesilmekten kurtarılan köpekler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da yasa dışı mezbahalarda kesilmekten kurtarılan köpekler - Son Dakika
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