Endonezya'da yasalaşan tartışmalı istihdam paketi protesto edildi - Son Dakika

Endonezya'da işçiler, hak ve güvencelerin yok sayıldığı gerekçesiyle yasalaşan yeni istihdam düzenlemelerinin iptali için gösteri düzenledi.

Farklı sektörlerden 30'dan fazla işçi sendikası, Purwakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung ve başkent Cakarta gibi çeşitli kentlerde Temsilciler Meclisinin dün onayladığı yeni istihdam düzenlemelerini protesto etti.

Ülke genelinde 8 Ekim'e kadar gösteriler düzenleyeceklerini açıklayan işçi sendikaları, yeni düzenlemede haklarının aleyhine olan maddelerin iptal edilmesini talep ediyor.

Göstericiler, yeni düzenlemelerde çalışma saati ve fazla mesainin şirket düzenine bırakılması, doğum izinlerinin iptal edilmesi, haftalık 2 günlük iznin bir güne düşürülmesi ve sözleşme yenilenmesinde süresinin detaylandırılmaması gibi maddelerin kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Sait İkbal de yaptığı açıklamada, kıdem tazminatı, işten çıkarılma, çalışma süresi, ücretli izin, sağlık sigortası ve emeklilik gibi çeşitli haklarda da hükümetten iyileştirilme yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Hükümet ise Eylül 2019'dan bu yana tartışma konusu olan 174 maddelik çok amaçlı yeni düzenlemelerin yabancı yatırımı teşvik edeceği, istihdamı artacağı ve ekonomiyi canlandıracağını savunuyor.

Öte yandan Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, salgın tedbirleri kapsamında Cakarta'da kalabalık eylemlerin yasak olduğunu hatırlatarak işçi sendikalarının gösterilerine izin verilmeyeceğini ifade etti.