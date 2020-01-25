Endonezya'da yaşayan Çinliler "Fare Yılı"nı kutluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da yaşayan Çinliler 'Fare Yılı'nı kutluyor - Son Dakika

Endonezya'da yaşayan Çinliler "Fare Yılı"nı kutluyor

6 saat önce

Endonezya'da yaşayan Çinliler, Çin Yeni Yılı'nı çeşitli etkinlikler ile kutluyor.

Endonezya'da yaşayan Çinliler, Çin Yeni Yılı'nı çeşitli etkinlikler ile kutluyor.

Ülke genelinde yaşayan Endonezyalı Çinliler, 12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre Domuz yılını geride bırakarak Fare yılına girmenin heyecanını yaşıyor.

Yeni yıl nedeniyle tapınaklara akın eden Çinliler, şans, bereket ve sağlık dileğinde bulunarak, dini ritüelleri gereği geçmiş atalarının adına meyve, kek ve çiçekler sunuyor.

Çinlilerin yoğun yaşadığı Kuzey Sumatra, Banten, Doğu Cava ve Batı Kalimantan gibi eyaletlerde Çin Yeni Yılı nedeniyle aslan ve ejderha dansı etkinliklerinin yanı sıra çeşitli kültürel gösteriler düzenleniyor.

Başkent Cakarta'daki Budist tapınağı Amurva Bhumi'ye gelen 68 yaşındaki Sutanto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılın, kendileri için geçmişteki hatalar için af dileme, şans ve bereketli uzun ömür istemek için dua etme anlamı taşıdığını ifade etti.

Yeni yılın kendisine mutluluk getirmesini istediğini belirten 33 yaşınaki Dewi Sartini de, geleneklerine göre aile bireyleriyle bir arada olmanın ve tapınakta kutsanmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da 260 milyonu aşan nüfusun yaklaşık yüzde 3'ünü Çinliler oluşturuyor. Çin'den gelen göçmenlerin getirdiği gelenek ve görenekleri kapsayan yeni yıl kutlamalarına Endonezya'da "İmlek" adı veriliyor.

Endonezya'da yaşayan Çinliler Fare Yılı nı kutluyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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