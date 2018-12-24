Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Yeni Bir Tsunami Uyarısı

Endonezya'da Yeni Bir Tsunami Uyarısı

1 saat önce

Endonezya'da Cumartesi günü tsunamiye sebep olan Anak Krakatau Yanardağı'nın yakınındaki kıyı sakinleri, yanardağın yeni bir tsunamiyi tetikleyebileceği korkusuyla plajlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Endonezya'da Yeni Bir Tsunami Uyarısı, System.String[]
Endonezya'da Cumartesi günü tsunamiye sebep olan Anak Krakatau Yanardağı'nın yakınındaki kıyı sakinleri, yanardağın yeni bir tsunamiyi tetikleyebileceği korkusuyla plajlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Endonazya'da Cumartesi günü meydana gelen ve en az 281 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan tsunaminin ardından uzmanlar, yeni bir tsunami tehlikesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yetkililer, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı'nın, volkanik patlamalara devam etmesinin yeni bir tsunamiye sebep olabileceğini söyledi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, "Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı'nın önerileri, insanların sahilde faaliyet yürütmemeleri ve bir süre kıyıdan uzak durmaları gerektiği yönünde" dedi.

Endonezya'da tsunami için erken uyarı sistemi yok

Nugroho, sosyal medya hesabında ise tsunami için neden erken uyarı sistemi olmadığını açıkladı. Endonezya'nın uyarı sisteminin depremleri izlemek için kurulduğunu ifade eden Nugroho, "Uyarı sistemleri, denizaltındaki toprak kaymaları ve ölümcül dalgalar meydana getiren volkanik patlamaları izleyemiyor" diye konuştu.

Nugroho, afet gecesinde fon yetersizliği ile teknik hatalar ve can yelekleri konusundaki vandallık sebebiyle 2012 yılından beri tsunami uyarı sisteminin olmadığını belirterek, dünyadaki yanardağlarının yüzde 13'üne sahip olan Endonezya'nın bu sistemi geliştirmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi. - JAKARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

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