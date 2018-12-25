Endonezya'da yeni bir tsunami uyarısı
37 dakika önce
Endonezya'da cumartesi meydana gelen ve şu ana kadar 373 kişinin hayatını kaybettiği tsunaminin ardından yanardağdaki patlamalar nedeniyle yeni bir tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya'da cumartesi meydana gelen ve şu ana kadar 373 kişinin hayatını kaybettiği tsunaminin ardından yanardağdaki patlamalar nedeniyle yeni bir tsunami uyarısı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:43
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