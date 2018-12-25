Son Dakika Haberleri: Endonezya'da yeni bir tsunami uyarısı

Endonezya'da yeni bir tsunami uyarısı

37 dakika önce

Endonezya'da cumartesi meydana gelen ve şu ana kadar 373 kişinin hayatını kaybettiği tsunaminin ardından yanardağdaki patlamalar nedeniyle yeni bir tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya'da yeni bir tsunami uyarısı, System.String[]
Endonezya'da cumartesi meydana gelen ve şu ana kadar 373 kişinin hayatını kaybettiği tsunaminin ardından yanardağdaki patlamalar nedeniyle yeni bir tsunami uyarısı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:43 

Ekonomi
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