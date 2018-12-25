Endonezya'da yeni bir tsunami uyarısı

Endonezya'da cumartesi meydana gelen ve şu ana kadar 373 kişinin hayatını kaybettiği tsunaminin ardından yanardağdaki patlamalar nedeniyle yeni bir tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya'da cumartesi meydana gelen ve şu ana kadar 373 kişinin hayatını kaybettiği tsunaminin ardından yanardağdaki patlamalar nedeniyle yeni bir tsunami uyarısı yapıldı.

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