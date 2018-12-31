Endonezya'da Yeni Yıl Kutlamaları
49 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel görüntüler CAKARTA - Endonezyalılar yeni yılı başkent Cakarta'da düzenlenen etkinliklerle kutladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Genel görüntüler CAKARTA - Endonezyalılar yeni yılı başkent Cakarta
'da düzenlenen etkinliklerle kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:33 Kaynak: AA
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