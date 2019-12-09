Son Dakika Haberleri: Endonezya'da yerleşim alanında görülen 29 kobra yılanı paniğe yol açtı
Son Dakika Güncel Endonezya'da yerleşim alanında görülen 29 kobra yılanı paniğe yol açtı - Son Dakika

Endonezya'da yerleşim alanında görülen 29 kobra yılanı paniğe yol açtı

7 saat önce

Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde ortaya çıkan kobra yılanı yavruları paniğe neden oldu.

Endonezya'da yerleşim alanında görülen 29 kobra yılanı paniğe yol açtı, System.String[]

Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde ortaya çıkan kobra yılanı yavruları paniğe neden oldu.

Republika gazetesinin haberine göre, Bogor'a bağlı Citayam bölgesindeki bir yerleşim kompleksinde çarşambadan bu yana çatı, ev, çalılık ve bina yıkıntıları arasında 29 kobra yılanı yavrusu bulundu.

Uzunlukları 30 santimetreyi aşan kobra yavruları bölge halkında endişe yaratırken, kobraların kompleks içindeki bambu ağaçları arasında yuvalandığı ifade edildi.

Bölgede kobra araması ve çevre temizliği yapan yerel yetkililer, halktan dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan kobraların kokulardan kaçtığını belirten yetkililer, bölge halkına evlerinde karbolik asit ve koku kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Batı Cava'da Kasım 2018 ile Temmuz 2019 arasındaki dönemde görülen 51 kobra yılanı saldırısında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı
Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:44:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da yerleşim alanında görülen 29 kobra yılanı paniğe yol açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]