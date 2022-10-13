Endonezya'da yerli üretim Kovid-19 aşısı IndoVac, halka uygulanmaya başlandı

Endonezya'da yerli üretim Kovid-19 aşısı IndoVac'ın düzenlenen resmi törenle halka uygulanmasına başlandı.

Törene katılan Devlet Başkanı Joko Widodo, Kovid-19 aşısı gibi önemli aşıları da üretebilme kabiliyeti dolayısıyla IndoVac'ın Endonezya ilaç endüstrisi için "mihenk taşı" olduğunu söyledi.

Widodo, Bio Farma firmasının bu yıl 20 milyon, gelecek yıl 40 milyon doz üretim yapacağına işaret ederek, kendi aşılarını üretebildiklerini ve aşı meselesinde de bağımsız olduklarını kaydetti.

Törende daha önce Kovid-19 aşısı olmamış 15 kişiye aşı yapıldı.

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, geçen ay IndoVac'a acil kullanım onayı vermişti.

IndoVac'ın iki dozun ardından yüzde 80 koruma sağladığı kaydediliyor.

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 6,4 milyonu aşarken salgın nedeniyle 158 bin 263 kişi hayatını kaybetti. Ülke nüfusunun yüzde 73'üne iki doz aşı yapıldı.