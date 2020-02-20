Endonezya'da yoksulluğu azaltmak için "varlıklı kişiler yoksullarla evlensin" önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da yoksulluğu azaltmak için 'varlıklı kişiler yoksullarla evlensin' önerisi - Son Dakika

Endonezya'da yoksulluğu azaltmak için "varlıklı kişiler yoksullarla evlensin" önerisi

7 saat önce

Endonezya İnsani Gelişme ve Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, yoksulluk oranını azaltmak için zenginlerin düşük gelirlilerle evlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Endonezya'da yoksulluğu azaltmak için

Endonezya İnsani Gelişme ve Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, yoksulluk oranını azaltmak için zenginlerin düşük gelirlilerle evlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Bakan Effendy, ülkedeki varlıklı kişilerin düşük gelirliler ile aile kurmasının, ulusal yoksulluk oranının azalmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Effendy, dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip ülkesinde, evlilik için İslam'daki "uygun eş aramaya" yönelik öğretilerin genellikle yanlış yorumlandığını belirtti.

Ülkede yaklaşık 15 milyon düşük gelirli aile bulunduğu bilgisini paylaşan Effendy, maddi yönden sınıflar arası evlilikler ile ekonomik olarak istikrarlı aileler oluşturulmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Effendy ayrıca Din İşleri Bakanı Fahrul Razi'ye yoksulları gözeten evlilik önerilerine ilişkin fetva çıkarmasını tavsiye etti.

Dünya Bankası verilerine göre de 267 milyon nüfuslu Endonezya'da yaklaşık 115 milyon kişi ekonomik olarak orta sınıfın altında bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın alamayanlar ya düğünlerini erteliyor ya da kiralamayı tercih ediyor
Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru öldürüldü Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:53:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da yoksulluğu azaltmak için "varlıklı kişiler yoksullarla evlensin" önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]